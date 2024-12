El 2024 ha sido un año repleto de eventos en el mundo del entretenimiento que nos han mantenido al borde de nuestros asientos. Desde momentos que nos hicieron vibrar de emoción hasta escándalos que muchos preferirían olvidar.

A continuación, un recorrido por los acontecimientos más destacados que definieron este año:

Aventura llega a RD “Cerrando Ciclos”… ¿y causando divorcios?

Aventura, regresó a los escenarios dominicanos con su gira «Cerrando Ciclos», con tres conciertos inolvidables en el Estadio Olímpico y uno pautado para el próximo 5 de enero.

El pasado viernes, durante la primera función, la creadora de contenido Miriam Cruz, conocida en redes sociales como Daysha Oficial, subió al escenario para interpretar la canción “La Guerra”. Al terminar su participación, le dio un beso a Romeo Santos que desencadenó en el fin de sus 10 años de matrimonio.

“Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, esta no fue la única polémica que Aventura trajo al país, pues en el tercer concierto, Romeo Santos confesó haberse deprimido tras la prohibición de su canción “Suegra” en radio nacional.

El artista manifestó su enojo contra la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía momentos antes de interpretar el tema frente a un estadio repleto de fanáticos que gritaban a todo pulmón.

“Ellos me censuraron esa canción, pero no hay problema. Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”, dijo.

La trágica muerte de Liam Payne

El mundo de la música se vistió de luto con la inesperada partida de Liam Payne, exintegrante de One Direction. El cantante falleció trágicamente tras caer del tercer piso del hotel CasaSur en Buenos Aires, Argentina, el pasado 16 de octubre, dejando a millones de fanáticos sumidos en la tristeza y la incredulidad.

Los restos del artista de 31 años fueron repatriados a Londres el pasado 6 de noviembre, dando paso a un funeral que se realizó el 20 del mismo mes con la presencia de familiares y amigos, así como de sus excompañeros de banda Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik.

Por la muerte de Liam Payne, cinco personas actualmente son procesadas por la justicia argentina, entre ellas Roger Nores, un amigo cercano del cantante a quien se le acusa de homicidio involuntario.

Gilda Martín, gerenta del hotel y uno de sus empleados, Esteban Grassi, fueron acusados por el mismo cargo, mientras que a Braian Paiz y Ezequiel Pereyra, quienes también eran trabajadores del lugar, se les acusó de proveer drogas al fallecido artista.

Su legado musical continúa resonando en los corazones de quienes crecieron con su música.

«+57»: La colaboración explosiva del reguetón

La industria musical fue sacudida por el lanzamiento de «+57», una colaboración entre Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, Ovy On The Drums y DFZM que rápidamente escaló las listas de popularidad.

Sin embargo, al mismo tiempo la letra de la canción generó amplio rechazo por una estrofa que hace alusión a una adolescente menor de edad:

“Mamacita desde los fourteen (14 en inglés).

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el machi no cabe la nalga”

Varias organizaciones y referentes políticos alertaron sobre su contenido, que calificaron como una apología a la sexualización de menores, por lo que, días después, la canción volvió a publicarse reemplazando “fourteen” por “eighteen” (18 en inglés).

Tras este hecho, Karol G utilizó su cuenta de Instagram para disculparse públicamente por el incidente, aunque también afirmó que «se había sacado de contexto la letra».

«Me siento muy afectada y me disculpo de corazón. Ninguna de las cosas dichas en la canción tiene la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender”.

De Daddy Yankee a Yailin La Más Viral, los dramas amorosos del 2024

– Daddy Yankee y Mireddys González: El «Big Boss» de la música urbana anunció su divorcio de Mireddys González, su compañera de vida durante décadas.

Tras la separación se produjo una demanda luego de que el cantante identificara presuntas transferencias no autorizadas por un monto de USD 100 millones desde cuentas corporativas hacia cuentas personales de su aún esposa y Ayeicha González, cuñada del artista.

– Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: El triángulo amoroso entre estos artistas mantuvo a los medios de comunicación ocupados y a las redes sociales entretenidas.

Nodal y Ángela Aguilar han sido objeto de controversias desde que se hizo público su matrimonio, poco después de la separación del artista con Cazzu, la madre de su hija Inti. Ante las críticas, la hija de Pepe Aguilar afirmó que la ruptura entre su esposo y la cantante argentina fue de mutuo acuerdo y que “no se rompió ningún corazón”.

Sin embargo, Cazzu desmintió sus palabras asegurando que su separación fue un proceso doloroso e intenso: “Se dijo que tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y como que se sugiere que yo formé parte de una especie de plan… Lo cual me siento un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, declaró la cantante.

– Yailin La Más Viral: La relación que mantuvo la artista urbana con Tekashi 6ix9ine terminó a finales de 2023, pero sus conflictos se extendieron hasta el 2024. En septiembre, Yailin demandó al rapero por abuso y fraude. Las acusaciones incluyeron violencia física, emocional y sexual.

Más recientemente, la cantante volvió a ser tema de conversación tras publicar unas supuestas conversaciones con otra sus exparejas: Anuel AA, en las que este, aparentemente, le confiesa que continúa enamorado de ella, a pesar de mantener una relación con su actual pareja, Laura Saavedra, con la que está esperando un bebé.

– DJ Adoni y Caroline Aquino: Los rumores de un romance entre el popular DJ y la presentadora de televisión surgieron en abril tras ser vistos juntos en un yate. Aunque ninguno ha confirmado la relación, las especulaciones continúan alimentando las páginas de entretenimiento.

En mayo, Adonis aclaró que la presencia de Caroline en el yate fue simplemente parte de un encuentro entre amigos, una dinámica que seguirá manteniendo con todos sus seres queridos. Asimismo, desmintió categóricamente que la acción captada en el video fuera un beso, insistiendo en que se trató de un gesto inocente de afecto.

Blake Lively y Justin Baldoni se declaran la guerra

Este mes, Blake Lively demandó a su coprotagonista y director de “It Ends With Us”, Justin Baldoni, por acoso sexual y represalias, alegando que él y su equipo intentaron “destruir” su reputación.

Más tarde, se dio a conocer que el actor se está preparando para presentar una contradenuncia “explosiva” contra Lively.

“No voy a hablar de cuándo ni cuántas demandas vamos a presentar, pero cuando presentemos nuestra primera demanda, sorprenderá a todos los que han sido manipulados para que crean en una narrativa demostrablemente falsa”, dijo su abogado, Bryan Freedman.

Los rumores sobre conflictos entre ambos actores comenzaron en agosto, tras el estreno de la película. Según trascendió, las tensiones habrían surgido por comentarios de Baldoni sobre el peso de Lively, conductas inapropiadas y la grabación de un beso muy largo en una de las escenas. Además, se mencionó la constante presencia de Ryan Reynolds durante el proceso de filmación.

«El Juego del Calamar 2»: Un regreso triunfal

Cuando se estrenó en 2021, El Juego del Calamar rápidamente escaló en las listas de popularidad llegando a convertirse en la serie más vista de la historia en Netflix, acumulando más de 2,2 millones de horas vistas.

Tres años después llegó la tan esperada segunda temporada de la serie, trayendo consigo un dramático final, que dejó a los fanáticos ansiosos por conocer un desenlace que tendrá lugar en la tercera y última entrega programada para estrenarse en 2025.

Diddy Combs: Acusaciones y posible cadena perpetua

El magnate de la música, Sean «Diddy» Combs, se enfrenta a serias acusaciones de tráfico sexual y crimen organizado que podrían llevarlo a cadena perpetua. Los cargos, presentados en un tribunal federal, sacudieron la industria del entretenimiento y plantearon interrogantes sobre el comportamiento de las figuras de poder en el mundo de la música.

Las famosas fiestas del productor que él llamaba “Freak Offs” contenían elaboradas actuaciones sexuales en las que, según la acusación, drogaba y obliga a las víctimas a realizar actos sexuales prolongados con trabajadores sexuales masculinos.

Tras las acusaciones contra “Diddy” Combs se filtró una larga lista de famosos que asistieron a estas fiestas, entre los que se destacan: Jennifer López, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Chris Brown, entre otros.