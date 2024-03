Denuncias HOY: Grupo atropella a campesinos en las comunidades de Monte Plata y Bayaguana

Un grupo de vándalos que supuestamente está fuertemente armados atacan y ultrajan moradores de las comunidades El Guanito, Castellano, Pulgarín y Monte Plata, con el objetivo de apropiarse de terrenos ocupados por los moradores de estas comunidades desde hace años, donde cultivan los principales productos que se comercializan dentro y fuera del país.

Según los habitantes, esos poderosos utilizan pandilleros haitianos guiados de militares de alto rango, miembros del Ministerio Público, jueces y abogados para desalojarlos de manera indiscriminada, llevándolos al banquillo de los acusados con el fin de sacarlos de las propiedades.

De acuerdo a los denunciantes, esas personas son extranjeras con bastante poder político y ramificaciones en la Policía Nacional, el Ministerio Público y que, utilizan militares con asiento en Monte Plata y Bayaguana.

En estas comunidades están con el grito al cielo y hacen un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader, al ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y al director de la Policía Nacional, mayor general Antonio Guzmán Peralta, para evitar un derramamiento de sangre porque están hastiado por el proceder de esas autoridades.

Señalaron que hasta el momento son los únicos que pueden evitar una desgracia. “No vamos a seguir permitiendo los atropellos y falsos expedientes a las familias de estas comunidades, si el Presidente no resuelve, aquí nos vamos a matar to, ya estamos cansados de ver como se llevan nuestros jóvenes y ancianos presos sin hacer nada, no es una ni dos veces que lo hacen, ya estamos cansados”, dijo un comunitario con voz entrecortada por la impotencia.

Añadió que delante de él hace unas semanas ultrajaron un grupo, entre ellos un menor de edad, y los amarraron como si fuesen los peores delincuentes.

Denuncias HOY

Si usted tiene alguna denuncia sobre una situación que le afecte personalmente o a su sector puede comunicarse con el Periódico Hoy para realizar su denuncia. Escribanos al correo: periodicohoy@hoy.com.do