¡144 plazas! se disputan desde hoy clasificación Karate

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Unos 144 boletos comenzarán a disputarse desde hoy en el Campeonato Clasificatorio de Karate, con 20 naciones de Centroamérica y el Caribe, teniendo como escenario el Pabellón de Esgrima en el Centro Olímpico.

La información la suministraron el presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, y Antonio -Toñito- Vólquez, quienes declararon que el acto protocolar con las personalidades invitadas del evento será a las 11:00 de la mañana

Ramírez dijo que está en el país el doctor José García Mañón, presidente de la Confederación Panamericana de Karate junto a su comitiva, estarán presentes hoy en el inicio del Torneo Clasificatorio.

Exclamó que el torneo contará con respaldo del Ministerio de Deportes, Inefi, el Comité Organizador de los Juegos, el Comité Olímpico y Fedokarate como organizador local.

Añadió que los atletas de los más de 20 países de Centroamérica y del Caribe están en el país, quienes entrenaron ayer y realizaron el proceso de pesaje y también sus primeras prácticas en Esgrima.

Primera jornada este jueves

La jornada matutina de este jueves se iniciarán a las 9:00 de la mañana en el Pabellón de Esgrima, en el Centro Olímpico. Los primeros en salir al tatami serán en la modalidad de Kata individual, en ambas ramas, en kumite femenino en las categorías -55 y -68 kilos, mientras que en masculino será en las categorías -67, -84 y (más 84 kilos). La jornada de pesaje se realizó durante todo el día de ayer en el Pabellón de Esgrima. Para mañana se competirá en kata por equipos, en ambas ramas; en kumite en los -50.-61 y más 68 kilos. En masculino, en los -60 y -75 kilos.