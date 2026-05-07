¿Cuánto ha invertido la Unión Europea en la República Dominicana?

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En 2025 la Unión Europea continúa siendo el primer inversionista de la República Dominicana, apostando a sectores estratégicos: turismo, energía renovable, telecomunicaciones, retail (minorista), zonas francas y transporte.

Así lo dio a conocer el embajador Raúl Fuentes Milani de la entidad.

La Inversión Extranjera Directa (IED) de la UE en el 2025 fue 1,805 millones de dólares.

-España US$1,086 M

-Italia US$ 371 M

-Francia US$ 180 M

-Alemania US$ 89 M

-Luxemburgo USS$ 33 M

Gráfica

Mientras que el Stock de inversión del 2024 fue de 11,256 millones de euros, según el Banco Central RD (flujos) y Eurostat (stock).

Global Gateway

La Unión Europea continúa fortaleciendo su estrategia Global Gateway, una iniciativa orientada a impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en sectores clave como el digital, energético y del transporte, además de reforzar los sistemas de salud, educación e investigación a nivel mundial.

A través de este plan, la Unión Europea busca promover el desarrollo sostenible mediante inversiones estratégicas que permitan mejorar la calidad de vida y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y resiliente.

En el área del transporte, la estrategia contempla el apoyo al desarrollo de infraestructura urbana sostenible, con proyectos destinados a modernizar la movilidad y hacer las ciudades más eficientes y amigables con el medioambiente.

En materia de digitalización, Global Gateway apuesta por fortalecer la transformación digital y la ciberresiliencia, impulsando herramientas tecnológicas que favorezcan el desarrollo económico inclusivo y reduzcan las brechas digitales.

Asimismo, en el ámbito de clima y energía, la iniciativa promueve el desarrollo del mercado de bonos verdes como mecanismo para respaldar la transición sostenible y ampliar el acceso a financiamiento destinado a proyectos ambientales y energéticos.

La estrategia también incluye acciones en el sector agua, enfocadas en apoyar la dotación y la gestión sostenible de sistemas de alcantarillado urbano, contribuyendo a mejorar el saneamiento y la salud pública en distintas comunidades.