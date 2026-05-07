Almuerzo Corripio
¿Cuánto ha invertido la Unión Europea en la República Dominicana?
La Inversión Extranjera Directa (IED) de la UE en el 2025 fue 1,805 millones de dólares.
En 2025 la Unión Europea continúa siendo el primer inversionista de la República Dominicana, apostando a sectores estratégicos: turismo, energía renovable, telecomunicaciones, retail (minorista), zonas francas y transporte.
Así lo dio a conocer el embajador Raúl Fuentes Milani de la entidad.
La Inversión Extranjera Directa (IED) de la UE en el 2025 fue 1,805 millones de dólares.
-España US$1,086 M
-Italia US$ 371 M
-Francia US$ 180 M
-Alemania US$ 89 M
-Luxemburgo USS$ 33 M
Mientras que el Stock de inversión del 2024 fue de 11,256 millones de euros, según el Banco Central RD (flujos) y Eurostat (stock).
Global Gateway
La Unión Europea continúa fortaleciendo su estrategia Global Gateway, una iniciativa orientada a impulsar conexiones inteligentes, limpias y seguras en sectores clave como el digital, energético y del transporte, además de reforzar los sistemas de salud, educación e investigación a nivel mundial.
A través de este plan, la Unión Europea busca promover el desarrollo sostenible mediante inversiones estratégicas que permitan mejorar la calidad de vida y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y resiliente.
En el área del transporte, la estrategia contempla el apoyo al desarrollo de infraestructura urbana sostenible, con proyectos destinados a modernizar la movilidad y hacer las ciudades más eficientes y amigables con el medioambiente.
En materia de digitalización, Global Gateway apuesta por fortalecer la transformación digital y la ciberresiliencia, impulsando herramientas tecnológicas que favorezcan el desarrollo económico inclusivo y reduzcan las brechas digitales.
Asimismo, en el ámbito de clima y energía, la iniciativa promueve el desarrollo del mercado de bonos verdes como mecanismo para respaldar la transición sostenible y ampliar el acceso a financiamiento destinado a proyectos ambientales y energéticos.
La estrategia también incluye acciones en el sector agua, enfocadas en apoyar la dotación y la gestión sostenible de sistemas de alcantarillado urbano, contribuyendo a mejorar el saneamiento y la salud pública en distintas comunidades.
Almuerzo Corripio
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Odalis Mejía