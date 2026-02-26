Alex y Amí ganan oro en boliche militar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los destacados atletas Alex Prats y Aumi Guerra, en masculino y femenino respectivamente, ganaron medalla de oro en la primera jornada de las competencias de boliche de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, evento dedicado al fenecido fotoreportero Carlos Alonzo, que se lleva a cabo en las instalaciones del Sebelén Bowling Center. Prats, representando a la Fuerza Aérea de la Republica Dominicaba, un medallista de eventos internacionales, conquistó la presea dorada en individual con una gran actuación en la primera jornada de los Juegos Militares, en esta disciplina, que se ha llevado a cabo con una gran asistencia de lis deportistas que gustan del boliche.

El internacional Prats, para lograr el oro, realizó la siguiente actuación en los cinco juego que vio acción 254, 248, 216, 249, 237 , para un total 1, 204 pines y un promedio de 240.

En segundo lugar con la plata Gregory Morín Jr, de la FARD, con un total de 1,1 34 y promedio de 226.

El bronce para Cristian Rosa, del ERD con total 1,119 y promedio de 223.

Aumi oro en femenino

La mundialista Aumi Guerra, ganó la medalla de oro, de la FARD, en la rama femenina, con 220, 266, 255, 167 y 190. Para un total de 1,098 y promedio 219. La plata la ganó Rosalia Guzmán, del Ejército de la República Dominicana, con total de 1,058 y promedio de 211. El bronce para Virginia Bello, de la ARD, con un total de 1,046 y promedio de 209 .

Al finalizar las competencias de la primera jornada; el inmortal del Deporte Rolando Sebelén felicitó a los medallistas.

La premiación a los bolicheros ganadores de los tres primeros lugares, en diferentes categorías fueron premiados en un acto celebrado en el Sebelén Bowling Center, donde la entrega estuvo a cargo de los directivos de la Confederación Deportiva de las fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además estuvieron presente ejecutivos del Sebelén Bowling Center.