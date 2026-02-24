Resaltan trayectoria de Carlos Alonzo en el boliche

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación Deportiva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reconoció al fenecido fotoreportero Carlos Alonzo por su gran apoyo al desarrollo del deporte en especial el boliche, durante el acto celebrado ayer en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, en el inicio de las competencias de boliche de los Juegos Militares. El general Raúl Esteban Mora Hernández presidente de la entidad quien tuvo a su cargo pronunciar las palabras inaugural, destacando la integración y labor de Alonzo en los torneos de boliche y demás eventos de las diferentes disciplinas.

Durante la ceremonia estuvieron presente el coronel Ricardo Yunez, Francis Soto. presidente de la Federación de Boliche y Gilberto García, presidente de la Federación de Judo.

La entrega de la placa estuvo a cargo del Inmortal del Deporte Rolando Sebelén, el general Mora Hernandez y recibieron las hijas de Carlos Alonzo Buanxarla, Stella y Carlenes.

El evento se inició ayer a las 12 del mediodía, en las instalaciones del Sebelén Bowling Center.

Además los bolicheros militares jugarán hoy martes 24 y mañana 25, en busca de las medallas en los primeros lugares . Los tres días se jugará a partir de las 12 del mediodía.

La dedicatoria a Carlos Alonzo es un reconocimiento a su gran aporte y entusiasta en los torneos de boliche y colaborador de los Juegos Militares.

A la hora su fallecimiento Alonzo trabajaba en el periódico Hoy por más de 25 años y miembro del Ejército de la República Dominicana. Entregaron la placa el inmortal del Deporte Sebelén y los directivos de la Confederacion Deportiva, que recibieron los hijos.

Sebelén le tenía un gran aprecio por su responsabilidad en el trabajo cariño que ha transmitido a su familia.

Los militares forman parte de las selecciones nacionales en los eventos.