Pelota invernal
¡Campeones! Los Leones vencen a los Toros y logran su corona 18
El equipo escarlata ganó la corona el año pasado, por lo que con su triunfo de ayer se convierte en bicampeones por sexta ocasión.
Los Leones del Escogido revalidaron anoche su condición de campeones del béisbol profesional de República Dominicana, tras vencer por 1-0 a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Se trata de su corona número 18 de por vida y se consolidan como el tercer equipo más ganador de la pelota invernal dominicana, detrás de los Tigres del Licey (24) y las Águilas Cibaeñas (22).
Los dirigidos por Ramón Santiago consiguieron anoche su cuarta victoria frente a los Toros en una serie que estuvo pactada al mejor de siete y que se definió en cinco partidos (4-1).
Fue la primera vez que ambos conjuntos protagonizaban una final del torneo invernal, que en esta ocasión estuvo dedicado a don Juan Marichal.
La única vuelta del juego llegó en la misma primera entrada ante Enny Romero, con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, por segunda, y Erik González, al jardín central, quienes avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, por rodado de Sócrates Brito a la inicial.
Otro rodado de Junior Lake a primera llevó a Rodríguez al plato con la vuelta que dio la victoria a los rojos.
Grant Gavin inició la blanqueada, al cubrir 3.2 entradas de un ponche y dos boletos. Fue completada por Kenny Hernández (0.1), Conner Greene (1.0), Derek West (0.2), Jefry Yan (0.1), Alexander Colomé (1.0), Aneurys Zabala (1.0) y Matt Foster (1.0).
Foster (1) obtuvo el salvamento, tras retirar a los tres hombres que enfrentó en el noveno.
El lanzador ganador fue Yan (1-0), mientras que con la derrota cargó Romero (0-1). Por los Leones, Rodríguez bateó de 3-2, con una anotada; González, de 4-2, y Lake, de 4-0, con una producida.
Por los taurinos, Eloy Jiménez se fue de 3-2, con triple y una base por bolas y Eric Filia, de 2-1, con boleto.