¡Campeones! Los Leones vencen a los Toros y logran su corona 18

Los Leones del Escogido revalidaron anoche su condición de campeones del béisbol profesional de República Dominicana, tras vencer por 1-0 a los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Se trata de su corona número 18 de por vida y se consolidan como el tercer equipo más ganador de la pelota invernal dominicana, detrás de los Tigres del Licey (24) y las Águilas Cibaeñas (22).

Los dirigidos por Ramón Santiago consiguieron anoche su cuarta victoria frente a los Toros en una serie que estuvo pactada al mejor de siete y que se definió en cinco partidos (4-1).

Fue la primera vez que ambos conjuntos protagonizaban una final del torneo invernal, que en esta ocasión estuvo dedicado a don Juan Marichal.

La única vuelta del juego llegó en la misma primera entrada ante Enny Romero, con sencillos consecutivos de Héctor Rodríguez, por segunda, y Erik González, al jardín central, quienes avanzaron a tercera y segunda, respectivamente, por rodado de Sócrates Brito a la inicial.

Otro rodado de Junior Lake a primera llevó a Rodríguez al plato con la vuelta que dio la victoria a los rojos.

Grant Gavin inició la blanqueada, al cubrir 3.2 entradas de un ponche y dos boletos. Fue completada por Kenny Hernández (0.1), Conner Greene (1.0), Derek West (0.2), Jefry Yan (0.1), Alexander Colomé (1.0), Aneurys Zabala (1.0) y Matt Foster (1.0).

Foster (1) obtuvo el salvamento, tras retirar a los tres hombres que enfrentó en el noveno.

El lanzador ganador fue Yan (1-0), mientras que con la derrota cargó Romero (0-1). Por los Leones, Rodríguez bateó de 3-2, con una anotada; González, de 4-2, y Lake, de 4-0, con una producida.

Por los taurinos, Eloy Jiménez se fue de 3-2, con triple y una base por bolas y Eric Filia, de 2-1, con boleto.