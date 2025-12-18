Gigantes logran tercer triunfo al hilo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Julio Carreras despachó jonrón en la quinta entrada, mientras que Nomar Mazara bateó de 4-2 y remolcó la vuelta decisiva para que los Gigantes del Cibao vencieran anoche por 2-1 a los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad.

El abridor Shane Greene y otros cuatro lanzadores limitaron a tan solo tres hits la ofensvia de los Toros, que sufren su tercera derrota consecutiva.

El triunfo se lo adjudicó Yovanny Cruz (3-0), mientras que con la derrota cargó Yaramil Hiraldo (0-1).

La única vuelta de los Toros fue producto de cuadrangular de Tres Barrera en el sexto inning.

La victoria fue la número 20 contra 25 derrotas de los Gigantes, que se mantienen a un juego de los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales, equipos que comparten la tercera posición del torneo de béisbol invernal dominicano.

Para el equipo con sede en San Francisco de Macorís fue su tercer triunfo al hilo.