El comportamiento al volante que pone a prueba la paciencia

Durante las Fiestas y vacaciones navideñas, unas semanas ajetreadas e intensas, aumentan los desplazamientos en coche y el estrés y nerviosismo al volante, fomentando que afloren la ‘malas costumbres’ en la conducción.

Es una época en la que debemos prestar especial atención para evitar impudencias, accidentes y sanciones, advierten los especialistas.

Las ‘malas costumbres’ en la conducción pueden generar un riesgo para la seguridad propia y ajena, por lo que están penadas con sanciones o multas, y en algunos casos podrían conllevar que el seguro de nuestro vehículo no cubra el percance que provocan, según los expertos de la plataforma de seguros Cleverea.

Circular demasiado cerca de la línea que separa los carriles; viajar, sin necesidad, por el carril central o izquierdo en las autopistas; y usar erróneamente las luces antiniebla o las largas, son algunas de las infracciones que nos convierten en conductores molestos o incluso peligrosos, según Cleverea.

No respetar la distancia de seguridad en las carreteras; entrar o salir de una rotonda por el carril interior; y llevar la música a todo volumen, son otros malos hábitos de conducción que adquirimos con el paso del tiempo o porque hemos aprendido a hacerlo erróneamente, según el especialista Javier Bosch.

Llegan las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Los escolares y estudiantes disfrutan de unas breves vacaciones, y muchos empleados y profesionales se toman unas jornadas de descanso.

Son días de celebraciones, reuniones familiares, comidas de empresa, compras y actividades recreativas.

Podría afirmarse que, desde mediados de diciembre hasta la primera semana de enero, “casi todo el mundo está en la calle y con prisas”.

Es una época en la que aumentan considerablemente los desplazamientos en coche. Y también aumentan el estrés, distracción y nerviosismo de los conductores, que se vuelven más proclives a exhibir sus ‘malas costumbres’ al volante.

Conducir con prudencia

Hábitos que amenazan la seguridad de todos

La mayoría de nosotros presentamos conductas repetitivas, hábitos negativos, actitudes cuestionables e incluso algunas manías, que no tienen mayores repercusiones en nuestra vida diaria, según admiten los especialistas de Cleverea (https://www.cleverea.com) plataforma especializa en seguros digitales para coches, entre otros.

Sin embargo “cuando se trata de conducir un vehículo hay algunas ‘malas costumbres’ que pueden tener serias consecuencias y que debemos desterrar, por nuestro bien y el de los demás, aseveran.

Por esa razón, ciertas conductas imprudentes, temerarias, molestas o perjudiciales para los demás conductores están penadas por la ley con distintos tipos de multas y sanciones, y aunque muchos conductores lo desconozcan, en algunos casos los percances derivados de estas acciones, podrían no ser cubiertas por el seguro de su vehículo, según advierten.

“Son pocos las personas que no tienen algún mal hábito al conducir. La mayoría adquirimos, con el tiempo o porque lo aprendimos mal, costumbres que nos convierten en conductores molestos o incluso peligrosos para nosotros mismos y los demás”, señala Javier Bosch, consejero delegado de Cleverea, quien describe algunas de las infracciones más perjudiciales.