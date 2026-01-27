Carlos Adames: “Regresaré a mi tierra con la corona”

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Carlos “Caballo Bronco” Adames, campeón peso mediano (160 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expondrá el título el próximo sábado ante el estadounidense Austin "Ammo" Williams.

El escenario será lo será el legendario Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.

“Estoy listo, motivado y seguro de que regresaré a mi tierra con la corona”, planteó Adames, considerado en la actualidad como la gran estrella del boxeo dominicano.

El nativo de la fronteriza provincia de Elías Piña buscará brillar por primera vez como campeón mundial en Madison Square Garden y ante la gran colonia dominicana que reside en la ciudad de Nueva York.

“Pelear en el Madison es el sueño de todo boxeador, ya he peleado ahí, pero hacerlo como campeón me motiva mucho más, porque sé que muchos dominicanos me estarán apoyando”, declaró Adames momentos después de concluir una sesión de entrenamientos en Las Vegas, Nevada.

“Caballo Bronco” Adames, único campeón con que cuenta la República Dominicana en la actualidad, estará realizando la cuarta defensa de su corona y la tercera como campeón regular.

Se recuerda que Adames conquistó el título el 8 de octubre de 2022 al vencer por nocaut en el tercer asalto al mexicano Juan Macías Montiel y para la ocasión fue reconocido como campeón interino.

En su condición de monarca interino defendió con éxito el cetro ante el cotizado boxeador estadounidense, el ex campeón mundial Julian Williams, a quien venció por nocaut en cinco asaltos en combate celebrado el 23 de junio del año 2023. Posterior a la victoria ante Williams, específicamente el 8 de mayo del año 2024, el CMB declaró campeón regular al dominicano, tras despojar del título al estadounidense Jermall Charlo. Realizó su primera defensa como campeón regular el 24 de junio del 2024.