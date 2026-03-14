Importancia de los ríos para el medio ambiente y el agua potable

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Cada 14 de marzo se celebra el Día Internacional de Acción por los Ríos, una jornada que busca concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas para la sostenibilidad ambiental, el bienestar humano, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

La fecha fue declarada en 1997 por representantes de 20 países reunidos en Brasil, y desde entonces impulsa proyectos y programas para proteger los ríos frente al vertiginoso y contaminante desarrollo humano.

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De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), alrededor de 2,000 millones de personas dependen directamente de los ríos para obtener agua potable, mientras que 500 millones viven en deltas fluviales. Además, cerca de 60 millones de personas pescan en ríos, capturando al menos 12 millones de toneladas de peces de agua dulce, suficientes para alimentar a 160 millones de personas en el mundo.

Los ríos han sido históricamente vías de transporte y asentamiento humano, y hoy constituyen también una fuente de energía a través de las hidroeléctricas. Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alerta que un tercio de los ríos de América Latina, África y Asia sufre grave contaminación patógena, lo que puede provocar enfermedades. Entre las causas destacan la eliminación de aguas residuales sin tratar, la escorrentía de plaguicidas agrícolas y la contaminación industrial. A ello se suma el aumento de plásticos: cada año unas 1,500 toneladas de microplásticos terminan en los ríos.

Recorrido por las rivera del rio isabela y Ozama por motivo de la lluvia caídas en la madrugada del Domingo. En foto Josefa González, Carlos Morillo, André Ruiz presidente junta de vecino Rivera Ozama hoy Duany Nuñez 11-11-2024

La construcción de presas y otras infraestructuras ha alterado la dinámica natural de los ríos, de modo que solo un tercio de los más largos del mundo sigue fluyendo libremente. Esta fragmentación incrementa los riesgos de inundación en las ciudades y afecta negativamente a la vida acuática, donde habitan más de 100,000 especies de agua dulce.