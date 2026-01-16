Comité JCC 2026 y Grupo Ramos firman acuerdo

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El Comité Organizador de Santo Domingo 2026 y el Grupo Ramos concretaron un acuerdo de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Grupo Ramos se convertirá en Patrocinador Oficial del certamen deportivo regional. La firma estuvo encabezada por Mercedes Ramos, presidenta del Consejo de Directores del Grupo Ramos, así como por José P. Monegro, titular del Comité Organizador, y Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports.

El convenio incluye la participación de la marca durante el certamen regional, además de promoción y activaciones.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la historia del país. El deporte es un eje de equilibrio para la sociedad, un respaldo para los jóvenes y una vía para asegurar un mejor futuro para la nación”, manifestó Ramos tras oficializar el acuerdo entre ambas entidades.

El acuerdo contempla una serie de actividades promocionales para dar visibilidad a Santo Domingo 2026 en las sucursales de La Sirena. Asimismo, se instalará un supermercado dentro de la Villa donde se alojarán los atletas para darle servicio a las delegaciones de los 37 países participantes. “La idea principal es que la estadía de los atletas sea una experiencia integral para todos los que participen y disfruten del evento como se merecen. Este torneo marcará un hito para nuestro país”, expresó Monegro, quien añadió: “el Grupo Ramos es una muestra de trabajo con tesón y dinamismo, y un ejemplo para los dominicanos de que con esfuerzo y constancia se pueden lograr grandes cosas”.

La Sirena también será un punto estratégico para el reclutamiento de voluntarios. Previo a la firma, los ejecutivos de Santo Domingo 2026 explicaron la importancia de la celebración del evento y su significado para Centro Caribe Sports. De igual modo, presentaron el comercial oficial de los Juegos y compartieron con la mascota, Colí.