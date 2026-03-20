Domingo Saint Hilaire será inmortalizado

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La legendaria carrera periodística de Domingo Saint Hilaire, quien falleciera en 2019 a los 84 años, tendrá un buen reconocimiento el 15 de noviembre de este año.

En esa fecha dominical, el ícono de la comunicación santiaguera y del Cibao, alcanzará la gloria cuando sea reconocido como inmortal del Deporte Dominicano.

Mientras tanto, hoy inicia la cuenta regresiva a la inmortalidad, luego de que el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano lo eligiera entre los propulsores a serán exaltados durante el 60 Ceremonial que se realizará el domingo 15 de noviembre, a partir de las diez de la mañana.

El Comité Permanente del Pabellón de la Fama, presidido por el doctor Dionisio Guzmán, anunció la escogencia de Saint Hilaire, resaltando su papel por más de tres décadas como redactor del Listín Diario y promotor de las actividades deportivas nacionales, en particular del Cibao y en especial de su natal Santiago de los Caballeros.

La de Saint Hilaire, es la segunda elección que realiza el Pabellón de Fama para la exaltación especial de la Clase 2026, por tratarse de los 60 años de esa institución. Winston Royal, ex selección nacional de baloncesto, fue el primero en ser votado como inmortal para la próxima exaltación será en el auditorio del Pabellón de la Fama, del Centro Olímpico.