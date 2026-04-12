Si naciste en abril, esto te interesa: podrás sacar tu cédula desde este domingo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Si naciste en abril, desde este domingo 12 podrás renovar o solicitar tu nueva cédula de identidad en cualquiera de los centros habilitados en el país.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que dispondrá de más de 190 centros de cedulación, distribuidos en distintas modalidades para facilitar el proceso a la ciudadanía.

¿Dónde puedes sacar la cédula?

Los centros estarán organizados en tres tipos:

Centros estándar (153)

Operarán de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y fines de semana de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Centros de alto servicio (32)

Ubicados en municipios cabecera, ofrecerán horarios extendidos: de lunes a viernes hasta las 9:00 p. m., sábados hasta las 7:00 p. m. y domingos hasta las 5:00 p. m.

Centros de servicio continuo (8)

Funcionarán las 24 horas en puntos como La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago, La Vega, La Romana y Barahona.

En estos últimos, se atenderá según el mes de cumpleaños de 7:00 a. m. a 11:00 p. m. Sin embargo, en horario nocturno (de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.) solo se podrá acudir con cita previa.

¿Cuánto tarda el proceso?

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, explicó que la captura de datos biométricos toma entre 10 y 15 minutos.

No obstante, si la persona solicita cambios -como dirección, estado civil, ocupación o inclusión de datos médicos- el proceso puede tardar más debido a verificaciones adicionales.

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