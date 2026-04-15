Fedogolf y Banreservas celebrarán campeonato

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Golf (Fedogolf), con el apoyo de Mastercard Banreservas, anunciaron la celebración de los Campeonatos Nacionales Stroke Play (Juego por Golpes) en su versión número 59, a celebrarse del 4 al 7 de junio del presente año, en los campos The Links, Dye Fore y el renovado Dientes de Perro, del complejo Casa de Campo, en La Romana.

Las inscripciones para el evento están a disposición de los golfistas a través de la aplicación de la Federación, disponible para Android y iOS, así como por el Whatsapp automatizado de la institución, en el 849-564-6359.

El clásico torneo será clasificatorio para los Campeonatos Nacionales Match Play, los cuales se celebrarán los días 11 y 12 de Julio en Punta Espada, Cap Cana, Ciudad Destino.

Los Campeonatos Nacionales constituyen el evento competitivo local más importante que anualmente realiza Fedogolf, que buscan elevar el nivel competitivo del golf dominicano y desarrollar jugadores más completos, anunció su presidente, Enrique Valverde, en encuentro con la prensa en el restaurante Hoyo 20. “Hoy no solo estamos organizando un campeonato, estamos consolidando una tradición, fortaleciendo una identidad y construyendo el futuro del golf dominicano”, dijo Valverde, mientras se dirigía a los golfistas en la presentación del torneo.

Valverde también anunció que la edición 59 de los Nacionales será dedicado a Francisco Melo Chalas, pasado presidente de la Fedogolf.

El evento tendrá nuevamente la categoría profesional, con una bolsa de 600 mil pesos, de los cuales 300 mil son para el primer lugar, informó Valverde, quien añadió que los otros 300 mil serán distribuidos entre los demás jugadores.

En esta edición, se espera la participación de cerca de 300 golfistas nacionales e internacionales, en el que será el evento más importante del 2026 y a su vez es el más longevo de la institución desde su fundación.

En esta competencia, se enfrentarán, además de los profesionales, en las categorías A, AA, B, C, D, Mid-Amateur, la Senior A, B y C, Súper Senior A y B, mientras que las damas jugarán A, B y C.

En la rueda de prensa estuvieron presentes, además de Valverde, los directivos Franchesca Páez, Edmundo Gracia, Federico Lebrón, Enrique Rodríguez y Robert Guerra, el director ejecutivo de la Institución Luis José Placeres y los directivos de Banreservas, Esmarlin Mateo, Franklin Díaz e Ivonna Báez.

El evento es una tradición cada año.