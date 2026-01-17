El Barcelona, ​​sorprendido por solicitud de traspaso del joven Dro Fernández

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El Barcelona se ha quedado atónito después de que el joven Dro Fernández comunicara al club su deseo de marcharse este enero ejerciendo su cláusula de rescisión de 6 millones de euros (7 millones de dólares), según informaron fuentes cercanas al equipo.

Fernández ha disputado cinco partidos con el primer equipo esta temporada y es muy valorado por el entrenador Hansi Flick.

Cumplió 18 años esta semana y lo celebró con una tarta, que le regaló su compañero Raphinha, en el vuelo de regreso tras la victoria del domingo en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid.

En el Barça se esperaba que renovara su contrato ahora que tiene 18 años, lo que les permitiría aumentar su cláusula de 6 millones de euros.

Sin embargo, fuentes explican que el club se ha visto conmocionado por la comunicación del jugador y su entorno esta semana sobre su intención de marcharse, según informó inicialmente Diario Sport.

Fernández se ha incorporado al primer equipo y ha tenido minutos tanto en la Champions League como en LaLiga, factores que, según fuentes del club, le abren un camino claro para triunfar en el Spotify Camp Nou.

Los clubes de toda Europa, especialmente en Alemania e Inglaterra, han estado siguiendo al talentoso mediocampista ofensivo durante años, y el Bayern Munich, el Manchester City y el Chelsea se encuentran entre los otros equipos que se sabe que han estado interesados en el pasado, según las fuentes.