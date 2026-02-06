Así estará el tiempo este fin de semana en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronosticó que, para mañana sábado, el sistema frontal y la vaguada se alejarán del país, ubicándose en las vecindades de Puerto Rico, retirándose de nuestra área de pronósticos, dando paso a una masa de aire más fresca y de menor contenido de humedad, que limitará las lluvias y reducirá las temperaturas.

“Solo se prevé, que los efectos del viento y la orografía local, generen desde horas matutinas, algunas lluvias dispersas y ráfagas de viento hacia localidades de las regiones: noreste, sureste, suroeste y la Cordillera Central”, indicó la entidad.

Entre las cuales se encuentran: La Altagracia, Samaná, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Santo Domingo, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Baoruco, Independencia, Barahona y Pedernales.

En ámbito marítimo, Oleajes y vientos peligrosos se producirán en algunas zonas de la costa Atlántica.

“Las temperaturas estarán frescas y agradables esta noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y de los valles del interior del país”, añadió.

La entidad pronosticó que la sensación térmica se torne aún más fría durante el fin de semana, por el paso del sistema frontal.

La INDOMET dijo además que este domingo, una masa de aire de limitado contenido de humedad, asociada a un sistema de alta presión, inducirá condiciones soleadas y de reducidas lluvias sobre la mayor parte del país.

No obstante, algunos remanentes nubosos asociados al sistema frontal, el viento moderado a fuerte de componente norte y la orografía local, provocarán lluvias aisladas y frecuentes ráfagas de viento, hacia el litoral Atlántico y los sistemas montañosos.