¿Qué cambió en el Real Madrid? El renacer de Rodrygo y el abrazo de Vinícius a Xabi

El Real Madrid volvió a ganar fuera de casa después de tres partidos seguidos que acabaron en empate. Con un Rodrygo que, después de 32 partidos sin marcar, anotó por segundo consecutivo; y con un Vinícius que se encargó de reflejar su mejoría en la relación con su entrenador, Xabi Alonso, quien cogió oxígeno de cara a la última semana de competición de 2025.

Después de dos victorias en ocho partidos, la visita al Alavés suponía un examen para Xabi, que superó alineando de inicio un cuarteto ofensivo que nunca antes había probado: Bellingham, Vinícius, Rodrygo y Mbappé. Una fórmula más habitual con Carlo Ancelotti, pero que el técnico español nunca había puesto de inicio sobre el verde.

Lo hizo en un día con mucho en juego. Y le salió la apuesta. Gol de un Mbappé renqueante de la rodilla, durante la semana -por lo que se perdió el partido ante el Manchester City- y desde el inicio del partido. Con gestos de molestia el galo, pero aún así marcó su 26º gol de la temporada, el 17º en Liga.

Desde que llegó al Real Madrid, 70 dianas. 56 este año, persiguiendo aún el registro goleador histórico de Cristiano Ronaldo en el conjunto blanco, que marcó 59 en 2013. Por delante, Mbappé tiene dos partidos para igualarlo o superarlo, aunque, uno de ellos, en Copa del Rey el miércoles en Talavera de la Reina, apunta a descansar para no correr riesgos por las molestias en la rodilla.

Otro futbolista que alcanzó la cifra de 70 goles con el Real Madrid -en su caso, llegado en 2019- es Rodrygo.

El brasileño vivió un nuevo comienzo la pasada semana con el Real Madrid. Tras sumar 32 partidos consecutivos sin marcar en partido oficial, ha encadenado dos titularidades, en el momento más crítico de la temporada, y ha respondido marcando.

Contra el Manchester City, rival al que más goles le ha marcado -5-, abrió el marcador en la derrota 1-2 en ‘Champions’. Y en Liga fue el encargado de marcar el tanto que le dio la victoria al Real Madrid ante el Alavés. Segundo gol en una semana respondiendo a la confianza de Xabi Alonso, quien apostó por él en el peor momento para ambos.

Le demostró su agradecimiento Rodrygo en declaraciones tras el partido de Liga de Campeones y también fundiéndose en un abrazo en la banda tras el gol el pasado miércoles, un gesto que repitió Vinícius el domingo en Mendizorroza.

No marcó Vinícius, encadenando 13 partidos sin ver portería, pero fue clave en la victoria del Real Madrid que le da aire en Liga.

El ‘7’ madridista fue creciendo en importancia durante el partido y suya fue la conducción que propició el gol de Rodrygo. Octava asistencia -sexta en Liga- de la temporada para un ‘Vini’ que quiso mostrar de puertas afuera que la relación con Xabi Alonso está restablecida y va por buen camino.

Vinícius fue al área técnica a abrazarse con Xabi tras el 1-2. Un gesto de complicidad, junto a sus confidencias comentando un penalti no pitado a ‘Vini’ en los últimos minutos de partido, que reclamaron en el Real Madrid pero que el colegiado no decretó, que se une a otros en el día a día en Valdebebas.

De una relación rota el 26 de octubre después de las quejas de Vinícius por ser sustituido, ‘amenazando’ públicamente con irse del club al no sentirse valorado por su técnico, a una relación cercana entre ambos que abre una nueva etapa en un equipo que, a pesar de ganar en Vitoria, sigue y seguirá bajo la lupa.

La visita al Talavera de la Reina en Copa del Rey y la última jornada de 2025, con el Sevilla el sábado 20 en el Bernabéu, marcan un final de año de un Real Madrid que tendrá en la segunda semana de enero una prueba de fuego del proyecto de Xabi Alonso en la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).