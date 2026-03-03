¿Qué es Anthropic y por qué su tecnología era estratégica para EE.UU.?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara a las agencias federales dejar de utilizar la tecnología de la empresa Anthropic, tras negarse esta a ceder el uso completo de su modelo de inteligencia artificial Claude al Departamento de Guerra, ha surgido la pregunta: ¿qué es esta compañía y por qué su tecnología era clave para EE.UU.?

De acuerdo con la agencia EFE, la tecnología de Anthropic fue utilizada en operaciones estratégicas, incluida la planificación de la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en enero.

También se indicó que el modelo podía emplearse en tareas de inteligencia, espionaje interno y desarrollo de armas totalmente autónomas, lo que ha generado debates sobre sus implicaciones.

Anthropic se define como una empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial que desarrolla sistemas “fiables, interpretables y controlables”.

Su principal producto es Claude, un modelo avanzado de IA utilizado ampliamente en el Departamento de Guerra y otras agencias de seguridad nacional para aplicaciones de misión crítica.

Según detalla la propia compañía, fue la primera empresa de IA de vanguardia en implementar sus modelos en redes clasificadas del gobierno estadounidense, así como en los Laboratorios Nacionales. Además, ha proporcionado modelos personalizados para clientes vinculados a la seguridad nacional.

Anthropic asegura que sus sistemas han apoyado a combatientes estadounidenses desde junio de 2024. En julio de 2025, la tecnológica recibió un contrato por 200 millones de dólares para desarrollar capacidades de inteligencia artificial enfocadas en seguridad nacional.

La compañía sostiene que su misión es construir sistemas confiables para las personas y generar investigación sobre las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial. En su portal web se describe como un equipo colaborativo de investigadores, ingenieros, expertos en políticas, líderes empresariales y operadores que aportan experiencia de distintos dominios al desarrollo de esta tecnología.