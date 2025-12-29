Cristiano Ronaldo quiere alcanzar los 1.000 goles antes de terminar su carrera futbolística

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Cristiano Ronaldo ha expresado su determinación de marcar 1.000 goles al final de su carrera.

Y la superestrella portuguesa de 40 años no tiene ninguna duda de que lo logrará.

"Seguro que alcanzaré esa cifra, si no hay lesiones", declaró Ronaldo el domingo por la noche en los Globe Soccer Awards en Dubái, donde fue nombrado mejor jugador de Oriente Medio.

Ronaldo alcanzó los 956 goles en su carrera al anotar dos veces con el Al-Nassr en la Saudi Pro League el sábado. Su cuenta incluye el récord internacional masculino de 143 goles con Portugal, a la que Ronaldo se propone liderar en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Para cuando comience el Mundial, Ronaldo, cinco veces nombrado mejor jugador del mundo, tendrá 41 años.

"Sigo muy motivado para seguir adelante", declaró el exdelantero del Real Madrid, Manchester United y Juventus en el escenario tras recibir su premio. No importa dónde juegue —en Oriente Medio o en Europa—, siempre disfruto jugando al fútbol, ganando trofeos, marcando goles y quiero seguir así.

Ya saben cuál es mi objetivo: quiero ganar más trofeos y alcanzar la cifra que todos ustedes conocerán.

El Mundial es uno de los pocos trofeos que faltan en la colección de Ronaldo. Ganó la Eurocopa con Portugal en 2016.