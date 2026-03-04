A 100 días del Mundial, México encara retos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ciudad de México. EFE.

A 100 días del inicio del Mundial de fútbol, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, México acelera preparativos para uno de los mayores eventos deportivos de su historia reciente, mientras enfrenta notables desafíos en seguridad, infraestructura y servicios básicos bajo la atenta mirada internacional. Precisamente cuando se inicia la cuenta atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró sonriente este martes el trofeo de la Copa del Mundo en su conferencia matutina. “Para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera por las redes sociales, pues les traemos la Copa”, afirmó.

El contexto de seguridad, sin embargo, ha cobrado relevancia tras episodios recientes de violencia vinculados al crimen organizado, que se intensificaron después de un operativo militar en el que murió el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'el Mencho'. La reacción incluyó bloqueos y enfrentamientos en distintos estados, con al menos 25 soldados y 30 presuntos integrantes del crimen organizado muertos.