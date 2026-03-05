Posesionan a Frank de los Santos Encarnación como nuevo director de la Dirección Regional Sureste PN

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Dirección General de la Policía Nacional, designó al general Frank de los Santos Encarnación como nuevo director de la Dirección Regional Sureste con sede en San Pedro de Macorís, en sustitución del general Ramón Ramírez Encarnación, el cual fue posesionado por el Director General de la institución del orden, general Esteban Figuereo García.

El general de los Santos Encarnación, manifestó que asumirá dicha designación con la capacidad que lo caracteriza, para accionar con prudencia, cautela y sobre todo, continuará con la buena labor de gestión que había desempañado el general Ramírez Encarnación durante el período que estuvo en esta Sultana del Este, para de esta manera mantener la seguridad y la paz ciudadana.

El general Ramírez Encarnación quien asumirá como director de la Dirección Regional Oeste, en San Juan de la Maguana, agradeció a la sociedad petromacorisana por el apoyo que le dio durante su gestión y resaltó la loable labor de los agentes policiales que tuvo bajo su mando.

En el acto de toma de posesión y juramentación, estuvieron presentes oficiales superiores con funciones de mando, oficiales subalternos, clases y alistados, así como líderes comunitarios