¿Cuál es el estado medico de "El Marciano" tras el violento choque en la pared?

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El dominicano Jasson Domínguez ha sido incluido en la lista de lesionados tras sufrir un esguince de hombro al chocar contra la pared del jardín exterior en el Yankee Stadium.

Domínguez sufrió la lesión apenas ocho lanzamientos después del inicio del partido del jueves contra Texas, durante el cual atrapó un batazo de Brandon Nimmo al comienzo de la entrada. Una resonancia magnética confirmó un esguince acromioclavicular leve en su hombro izquierdo, y las pruebas iniciales de conmoción cerebral dieron resultados negativos.

“Eso lo pondrá en la lista de lesionados, y podría ser por algunas semanas”, declaró el mánager de los Yankees, Aaron Boone, sobre la condición de Domínguez.

Tras la lesión, los Yankees colocaron oficialmente a Domínguez en la lista de lesionados de 10 días y seleccionaron el contrato de Spencer Jones de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.

Domínguez, de 23 años, tuvo un impresionante debut en septiembre de 2023, bateando .258 con cuatro jonrones y siete carreras impulsadas en solo ocho juegos. Sin embargo, su temporada 2024 se vio afectada por una rotura del ligamento colateral cubital derecho y lesiones posteriores.

Antes de esta lesión, Domínguez había regresado a la alineación de los Yankees tras un breve paso por Scranton, donde fue convocado debido a la distensión en la pantorrilla de Giancarlo Stanton.