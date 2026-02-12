Karl Towns jugador latino mejor pagado en la NBA

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

La temporada del 1979-80 marcó un precedente en la historia de grandes contratos en la NBA.

Los jugadores Moses Malone, con Houston Rockets, y Bill Walton, con San Diego Clippers, se convirtieron en los primeros jugadores en ganar un millón de dólares en una temporada; se les pagó exactamente un millón de dólares a cada uno de ellos.

Fichajes que abrirían las “puertas” a otros grandes baloncestistas en sus aspiraciones de alcanzar sumas millonarias.

Uno de los beneficiados ha sido el dominicano Karl-Anthony Towns, de Nueva York Knicks, quien ostenta el contrato más lucrativo entre los jugadores latinos con salario de $54,126,450 por año.

El pívot ocupa el sexto puesto entre los baloncestistas con más altos salarios por una campaña en la NBA. Cabe destacar que Towns firmó un contrato de 4 años por $220,441,984 con los Minnesota Timberwolves, incluyendo $220,441,984 garantizados, con su sueldo anual de $54,126,450 previo a su llegada a la franquicia de los Knicks.

Stephen Curry, de Golden State Warriors, vuelve a consolidarse como el jugador mejor pagado de la NBA en salario base por varias temporadas consecutivas gracias a sus extensiones con los Warriors, liderando nuevamente en 2025-26 con $59,606,817 millones.

Escoltado por el centro Joel Embiid, de Filadelfia Sixers, con sueldo de $55,224,526 por esta estación. El serbio Nikola Jokic, Denver Nuggets, recibe la suma de $55,224,526 dólares.