Dos heridos por accidente de tránsito en la avenida Paseo de los Reyes Católicos, en Cristo Rey

Por el impacto, otros vehículos fueron afectados.

Se desconcen los detalles sobre el hecho.

Dos personas resultaron heridas luego de un aparatoso accidente de tránsito registrado en la calle Paseo de los Reyes Católicos, próximo a la Ortega y Gasset, en los predios del cementerio de Cristo Rey, en el Distrito Nacional. 

Según pudo constatar el periódico Hoy, uno de los afectados por el hecho se mantiene tendido en el pavimento, mientras la otra víctima quedó en la acera.

Por el impacto, otros vehículos fueron afectados.

La noticia está desarrollo. Más detalles en breve..

