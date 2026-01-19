¿Sin LeBron James? La NBA anuncia los titulares del Juego de las Estrellas

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El primer equipo del Mundo para el Juego de las Estrellas de la NBA ya luce completo. Y el destino de la racha récord de LeBron James de selecciones al Juego de las Estrellas ahora lo decidirán los entrenadores, o quizás incluso el comisionado Adam Silver.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de Los Angeles Lakers y Victor Wembanyama de San Antonio estuvieron entre los anunciados el lunes como titulares (un término inexacto este año) para el Juego de las Estrellas del próximo mes en el estadio de Los Angeles Clippers en Inglewood, California. Es probable que se dirijan al equipo del Mundo, que se enfrentará a dos equipos de jugadores estadounidenses como parte de un nuevo formato para el espectáculo de mitad de temporada.

La NBA anunció 10 titulares, cinco de cada conferencia. Se presume que Stephen Curry de Golden State, Jalen Brunson de Nueva York, Cade Cunningham de Detroit, Tyrese Maxey de Filadelfia y Jaylen Brown de Boston se dirigirán a los equipos estadounidenses que jugarán en el torneo de tres equipos, todos todos contra todos, el 15 de febrero, todos minijuegos de 12 minutos, con los dos mejores equipos avanzando a un juego de campeonato de 12 minutos.

El estatus de LeBron

LeBron James, por primera vez en 22 años, no estuvo entre los seleccionados como titular.

Su racha récord de 20 apariciones consecutivas en el Juego de las Estrellas (no selecciones, esa racha continuó) terminó la temporada pasada cuando se retiró de otro formato de minitorneo por lesiones en el pie y el tobillo. Aún podría lograrlo como reserva, ya que esas 14 plazas se decidirán mediante una encuesta entre los entrenadores principales de la NBA.

Los titulares se seleccionaron mediante una fórmula ponderada: el voto de los aficionados representó el 50% de la clasificación de un jugador, los votos de un panel de 100 comentaristas y reporteros el 25% y los votos de los propios jugadores de la NBA el 25% restante.

Doncic obtuvo la mayor cantidad de votos de los aficionados, con aproximadamente 3,4 millones, seguido de Antetokounmpo con alrededor de 3,2 millones. Wembanyama y Anthony Edwards, de Minnesota, empataron en el quinto puesto de titular de la Conferencia Oeste; Wembanyama obtuvo la victoria por su ventaja sobre Edwards en la votación de los aficionados.

James ha sido seleccionado para el equipo All-NBA en 21 de sus primeras 22 temporadas, incluido un puesto en el segundo equipo la temporada pasada.