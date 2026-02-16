Horóscopo de hoy:
Lo que necesitas saber el 16 de febrero: advertencias y oportunidades
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Tendencia a la soledad o a la dificultad de comunicación con los otros. Período de gran introspección y reflexión.
TAURO (22/04 – 21/05)
Lo mejor que puedes esperar para hoy es sentido común, y ciertamente tienes para que tus asuntos marchen por camino recto.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Deshazte de esa costumbre de intentar conseguir el éxito fácil. No podrás alcanzar grandes logros si continúas así.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Tu capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión será puesta a prueba. Confía en tus instintos y estarás bien.
LEO (22/07 – 21/08)
Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Serás de gran ayuda para un amigo que está atravesando duros momentos. Tus palabras lograrán alegrarle el día.
LIBRA (22/09 – 21/10)
No necesitarás mucho para alegrarle la jornada a un amigo cercano que está atravesando por un momento complicado.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
Señal de alerta. Un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro. Tu espíritu aventurero generará un caos sentimental.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Es momento de realizar ejercicio y cuidar la dieta porque es posible que aparezcan molestias musculares y de articulaciones.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Importantes acuerdos y reuniones. Posibilidad de realizar viajes por motivos profesionales, donde podrás conocer nuevos lugares.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Durante este día te sientes especialmente jovial y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Deberás analizar las ventajas y desventajas que tendrás al embarcarte en este proyecto a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas.