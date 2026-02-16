Lo que necesitas saber el 16 de febrero: advertencias y oportunidades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Tendencia a la soledad o a la dificultad de comunicación con los otros. Período de gran introspección y reflexión.

TAURO (22/04 – 21/05)

Lo mejor que puedes esperar para hoy es sentido común, y ciertamente tienes para que tus asuntos marchen por camino recto.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Deshazte de esa costumbre de intentar conseguir el éxito fácil. No podrás alcanzar grandes logros si continúas así.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Tu capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión será puesta a prueba. Confía en tus instintos y estarás bien.

LEO (22/07 – 21/08)

Evita demasiadas distracciones externas y mantén abiertos los canales de comunicación. Ten cuidado, crisis vitales empañan tu alegría.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Serás de gran ayuda para un amigo que está atravesando duros momentos. Tus palabras lograrán alegrarle el día.

LIBRA (22/09 – 21/10)

No necesitarás mucho para alegrarle la jornada a un amigo cercano que está atravesando por un momento complicado.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

Señal de alerta. Un hecho fuera de lo común te ayuda a definir tu futuro. Tu espíritu aventurero generará un caos sentimental.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Es momento de realizar ejercicio y cuidar la dieta porque es posible que aparezcan molestias musculares y de articulaciones.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Importantes acuerdos y reuniones. Posibilidad de realizar viajes por motivos profesionales, donde podrás conocer nuevos lugares.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Durante este día te sientes especialmente jovial y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Deberás analizar las ventajas y desventajas que tendrás al embarcarte en este proyecto a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas.