Towns estará en su 6to Juego de las Estrellas

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

El Intuit Dome, de Inglewood, California, hogar de los Angeles Clippers, será el escenario para la celebración de la edición 75.º del Juego de Estrellas de la NBA de 2026.

La actividad que reunirá a los baloncestistas más destacados de la actual campaña está señalada para arrancar a las 8:00 de la noche.

En un nuevo formato de EE. UU. vs. Mundo para el Juego de Estrellas de la NBA de 2026, dos equipos de jugadores estadounidenses y uno de jugadores internacionales (conocido como el Equipo Mundial) competirán en un torneo de todos contra todos con cuatro partidos de 12 minutos.

Los tres equipos contarán con un mínimo de ocho jugadores cada uno.

En el torneo de todos contra todos, el Equipo A jugará contra el Equipo B en el Juego 1.

El equipo ganador del Juego 1 se enfrentará al Equipo C en el Juego 2, seguido por el equipo perdedor del Juego 1 que se enfrentará al Equipo C en el Juego 3.

El dominicano Karl Anthony Towns, ex campeón de triples, de los Knicks de Nueva York, estará participando en su sexta oportunidad en el partido que reúne a los jugadores estrellas del mejor baloncesto del mundo.

Otro hecho relevante será la integración de LeBron James, la superestrella de los Los Angeles Lakers, quien se creía no tendría las apariciones necesarias para optar a un puesto en el roster estadounidense, fue oficialmente seleccionado para participar en el Juego de Estrellas de la NBA 2026.

Con esta designación, alcanza la cifra histórica de 22 selecciones consecutivas, un récord de longevidad y excelencia sin igual en la historia de la liga.

Uno de los equipos, USA Stripes, tendrá a las principales leyendas de la NBA, por lo que LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant, entre otros, jugarán con la misma camiseta.

En el otro conjunto de USA, denominado Stars, estarán los jugadores más jóvenes de la liga de Estados Unidos como Anthony Edwards, Devin Booker y Jalen Johnson.

Por último, el equipo denominado World contará con las principales estrellas extranjeras de la NBA, y acá estarán Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Victor Wembanyama y Nikola Jokic, el dominicano Towns junto a otros baloncestistas.

Grandes ausentes

La primera de las grandes ausencias será la del MVP de la campaña pasada, Shai Gilgeous-Alexander, por una lesión abdominal.

Otro de los titulares seleccionados en el Oeste, Steph Curry, se perderá el duelo también con problemas físicos por molestias en su rodilla derecha.

Luka Doncic también está en duda, al confirmarse una lesión leve en su muslo izquierdo. El jugador de los Lakers no jugará este jueves contra su exequipo, Dallas Mavericks, pero aún no se ha descartado.