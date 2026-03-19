La Norceca dona a Alcaldía SDE más utilería de voleibol

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

La Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe de Voleibol (Norceca) y primer vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol, licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, continuó con el apoyo y fomento del voleibol al entregar una segunda partida de cientos de balones de voleibol y otras utilerías a la Alcaldía del Municipio Santo Domingo Este.

La utilería fue recibida por el alcalde, Dio Astacio, quien estuvo acompañado del director de deportes de la entidad, el profesor Andrés Liberato.

En esta ocasión, la Norceca también entregó, además de bolas, antenas, pitos, mallas para el fomento y desarrollo de la disciplina de voleibol de cientos de clubes de voleibol en el municipio. Las donaciones continuarán hasta el año 2028.

“Atletas de más de 54 clubes que hacen voleibol en Santo Domingo Este serán beneficiados con esta segunda entrega de útiles que dona la Norceca”, dijo Marte.

El alcalde Dío Astacio agradeció el gesto del presidente de la Norceca por esta contribución en favor del voleibol del municipio y de cientos de jóvenes que lo practican.