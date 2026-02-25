Proindustria dará apoyo deportistas de Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), licenciado Rafael Cruz (Papito Cruz), realizó un recorrido por los parques industriales de Moca y La Vega junto a miembros de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA), con el objetivo de afianzar la integración entre la industria manufacturera deportiva y el deporte dominicano.

La visita permitió mostrar de manera directa los procesos productivos de confección de uniformes, balones y utilerías que se elaboran en estos complejos industriales, evidenciando la capacidad instalada y el nivel competitivo de las empresas que operan en las zonas francas del país. Durante el recorrido se observaron todas las etapas de producción, desde el diseño gráfico y el desarrollo de patrones hasta la confección, ensamblaje y terminación final de los artículos deportivos que luego llegan a canchas y torneos dentro y fuera del territorio nacional.

En el Parque Industrial Zona Franca de La Vega, la comitiva lo visitó.