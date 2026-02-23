Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La DCNB realiza jornada de béisbol con más 60 niños

El departamento educativo de la entidad llegó hasta el poblado La Cuchilla en Villa Altagracia e instruye a a los infantes

Esmeily Martínez, ex pelotero, conversa con los niños.

La Cuchilla, Villa Altagracia. La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, (DCNB) celebró una amplia jornada educativa, motivacional y de enseñanza a la práctica del béisbol a más de 60 niños y jóvenes adscritos a la Liga Deportiva Futuro del Pueblo (FDP), entidad que desarrolla sus talentos rodeado de una gran vegetación y ríos.

A escasos metros del río Jibana, bordeado por inmensos árboles, donde los ruidos urbanos brillan por su ausencia, está el play Rafael Pulún, estructura donde cada día decenas de niños asisten a entrenar en busca de alcanzar sus sueños de convertirse en peloteros, a pesar de aún no tener un referente del poblado que haya firmado y a quien seguirle los pasos. Pero hasta el lugar llegó el personal del departamento de educación y béisbol de la DCNB con sus enseñanzas motivacionales y de entrenamientos para el juego, llevando fe y esperanzas de que si continúan con sus prácticas y estudios pueden materializar sus sueños.

Diógenes De la Cruz representó a Junior Noboa, Director Ejecutivo DCNB.

