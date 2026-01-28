Rafael Cruz valora basket Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), Rafael Cruz Rodríguez, participó en el acto de apertura del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago, donde resaltó el valor del deporte como motor de desarrollo social, económico y comunitario de la ciudad.

Durante sus palabras, Cruz Rodríguez señaló que el inicio del torneo representa mucho más que el arranque de una temporada deportiva, al convertirse en un punto de encuentro donde convergen el talento, la disciplina y la pasión, fortaleciendo la identidad y el orgullo de Santiago.

Asimismo, destacó el impacto del baloncesto en el turismo deportivo y su contribución a la dinamización del comercio local, la generación de empleos temporales en áreas como seguridad, limpieza, arbitraje y logística, así como el desarrollo de eventos paralelos que benefician a todo el municipio.

El director general de Proindustria subrayó además los beneficios sociales del baloncesto superior, al fomentar la convivencia, la participación comunitaria y la inversión en el mantenimiento de instalaciones deportivas en los distintos barrios de la ciudad.

El Torneo Supremo del Baloncesto Superior de Santiago, considerado el mejor del país, se celebra en la Gran Arena del Cibao Doctor Óscar Gobaira, con los seis clubes tradicionales, bajo la organización de la Asociación de Baloncesto de Santiago (ABASACA) y el aval de la FEDOMBAL.