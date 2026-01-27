Tito Horford: “Jóvenes no abandonen sus sueños”

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El inmortal del deporte en baloncesto, Tito Horford, primer dominicano en llegar a la NBA, realizó una clínica de basket en el Club Deportivo Naco, donde revivió grandes momentos en el inicio de su carrera por los años 80, al tiempo que llamó los jóvenes a, “no abandonar nunca sus sueños, crean en ustedes, trabajen fuerte, con disciplina, respeten a sus entrenadores, a sus padres y a los mayores”.

Horford se mostró muy emocionado por compartir varias horas con la nueva generación de atletas del basket del Club Naco y felicitó a su directiva por seguir brindando todo el apoyo a decenas de deportes que tienen en el club y representan con orgullo sus colores en diferentes eventos nacionales.

“Yo jugaba béisbol porque tenía un hermano que lo firmaron, sin embargo, cuando abracé el basket, de la mano del hoy inmortal, Eduardo Gómez, le puse ganas y les abrí las puertas a muchos jóvenes, décadas después el camino de llegar a la NBA y triunfaron”, añadió Tito.

Horford aprovechó para firmar fotografías suyas cuando jugaba de Naco y brindó técnicas a los más de 60 jóvenes de la Academia de basket del Club, sobre todo la de su posición de centro. En la actividad estuvieron presentes los inmortales del deporte, y del Club Naco, como fueron Humberto Rodríguez, Víctor Chacón, Alejandro Tejeda, Eduardo Gómez, Inmortal Club Naco Aldo Leschorn, Winston Royal, Danny Vasquez, Oscar Paniagua, así como un representación de la directiva del Club Naco, entre otros.

El director de Deportes, Manuel Díaz Coronado, calificó la actividad como trascendente iniciando el año 2026, ya que los jóvenes vivieron una gran experiencia tomando consejos de un hijo del Club Naco, que defendió con orgullo.