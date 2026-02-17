¿Quién salvará al COD?

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

No porque lo diga, yo, sino que es una realidad. El Comité Olímpico desde diciembre 2022 ha venido trillando caminos de división interna en su Ejecutivo y también ruidos con algunas federaciones y no hay forma que se solucionen.

Oh, no hay interés en resolverlo o querrán pescar en río revuelto. En diciembre próximo serán las elecciones para escoger el nuevo Comité Ejecutivo. Me pregunto, de los venideros comicios alguién podrá ganar y dar dos palmadas duras en la mesa, acompañada de dos san antonio para salvar al COD. Si los diversos intereses deportivos que allí fluyen, no sufren un “remeón” para salvar al COD, creo, sino hay posturas, firmes y serias, que le quedaría poco por ser aún respetable. No lo deseo, pero no veo otro camino.