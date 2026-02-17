Enmanuel Castillo ¡hasta la victoria siempre!

Creado: Actualizado:

Las ciencias sociales y el análisis político certero perdieron la espada más aguda del pensamiento libérrimo y creativo de la república: Enmanuel Castillo. Nos abandonó sin cumplir una de sus promesas, que fue “analizar las virtudes y contradicciones del desarrollo dominicano”.

Eran las 10 de una mañana de marzo 1995, cuando logré reunirme con uno de mis profesores más admirados, Enmanuel Castillo. Subí al segundo nivel de una casona casi abandonaba de APEDI, donde me esperaba este gurú del pensamiento transformador, que, junto a Rafael Acevedo, solidificó los fundamentos en ciencias sociales de la medicina en Santiago. Mi misión era convencerlo de la iniciativa que habíamos ideado como coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud. Proyecto que ya tenía el beneplácito de las autoridades de esta academia y la Fundación Kellogg. Proponíamos unir universidad, dirigentes comunitarios y Estado, en un programa de desarrollo urbano y salud.

Recuerdo que Enmanuel Castillo me enfrentó con una de sus típicas salidas ingeniosas para imponer ciencia a cualquier costo. Así era él, especialmente aquí, donde estamos inundados por técnicos artificiosos que no saben redactar. “Muy buen proyecto, pero debes traerlo escrito en una página”, sentenció. Fue genuino al escribir y diestro en formulaciones técnicas estructuradas. Sus consejos y su compañía intelectual, en seminarios viajeros a cuatro países de América, hicieron de este proyecto un modelo para la OPS y el BID.

Enmanuel, egresó en Sociología de la Universidad Católica de Chile, con postgrado en Planeamiento, en Puerto Rico. Es el director de Apedi, más holísticamente calificado y de mayor encanto social de los gestores de esta entidad señera. Símbolo de la hidalguía santiaguera a favor del desarrollo sostenible. En esta entidad, impulsó cambios estructurales, junto a presidentes transformadores como Juan José Batlle Álvarez y Félix García Castellanos. Con acierto, ellos lograron sacar APEDI del siglo XIX y colocarla junto al Plan Estratégico de Santiago como herramientas de modernidad de cara al siglo XXI. Me invitó a una especie de Think Tank renovador de esta asociación.

Luego muchos logros en Apedi, incluyendo la conceptualización sociológica del Aeropuerto Internacional del Cibao, en 2009, pasó a dirigir La Información, centenario emblema de la comunicación, que modernizó con apoyo de Príamo Rodríguez, fundador de Utesa.

¡Enmanuel, hasta la victoria siempre! Por tus aportes como revolucionario intelectual en la dialéctica antológica entre Cibao y capital. Por facilitar que Santiago ascendiera al desarrollo y modernidad que disfrutamos hoy.