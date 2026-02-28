Uepa Tickets pone a la venta las boletas para la práctica de la Selección RD en Estadio Quisqueya

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La empresa Uepa Tickets anunció este viernes la puesta en venta de las boletas para la práctica oficial de la Selección de la República Dominicana, programada para el lunes 2 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, como antesala a la serie frente a los Detroit Tigers.

El gerente general de la empresa, Gabriel Alma, informó que las boletas estarán disponibles a la venta a través de www.uepatickets.com y tendrán un costo de RD$650, cargos incluidos. Precisó además que el aforo será limitado, con el objetivo de garantizar una mejor experiencia a los asistentes que deseen presenciar la preparación del conjunto criollo de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

Alma indicó que las puertas del estadio abrirán a las 3:30 de la tarde, mientras que el inicio de la práctica está pautado para las 4:00 p. m.

La novena dominicana enfrentará a los Tigres de Detroit los días 3 y 4 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en una serie que marcará el inicio formal de su ruta hacia el Clásico Mundial. El equipo debutará el 6 de marzo frente a Nicaragua, en el Marlins Park.

Esta será la primera ocasión en que la selección dominicana reciba en casa a una organización de las Grandes Ligas, un hecho histórico que forma parte de la antesala oficial al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y que ha generado gran expectativa entre los fanáticos del béisbol en el país.