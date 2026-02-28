¡Explosión de color, tradición y cultura! Carnaval de Herrera celebra por todo lo alto entrega 43

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un impresionante despliegue de música, creatividad y folclore, el Carnaval de Herrera celebró su cuadragésima tercera entrega reafirmándose como una de las manifestaciones culturales más vibrantes y esperadas de la República Dominicana.

La alegría se desbordó en cada rincón de la avenida Isabel Aguiar, en la que comparsas y personajes tradicionales llenaron de magia una jornada cultural que quedará grabada en la memoria colectiva de los munícipes de Santo Domingo Oeste.

La organización del evento estuvo encabezada por Wascar Rivera, presidente del Comité Organizador y la Unión Carnavalezca de Santo Domingo Oeste (Ucasdo), quienes volvieron a demostrar su capacidad de coordinación y compromiso con el fortalecimiento de las tradiciones populares de esta localidad.

Cabe resaltar que, cada detalle fue cuidadosamente preparado para garantizar un evento seguro, dinámico y cargado de identidad cultural, consolidando así el prestigio de esta celebración que ha perdurado a lo largo de más de cuatro décadas.

En esta edición número 43, la corona recayó sobre dos reconocidos comunicadores del municipio, que son, la reina América Pérez y el rey Ray Contreras, quienes asumieron con entusiasmo y compromiso durante todo el recorrido el honor de representar el espíritu festivo y cultural del carnaval. Su elección simboliza el vínculo entre la comunicación, la cultura y la comunidad.

Es importante señalar que, esta entrega estuvo dedicada de manera especial a la viceministra de la Presidencia, Scarlet Benzan, en reconocimiento a su respaldo constante a las iniciativas culturales, sociales y comunitarias de Santo Domingo Oeste.

En tanto, el presidente del Comité Organizador, Wascar Rivera, resaltó la importancia del Carnaval de Herrera, destacando que esta celebración “representa la esencia misma de nuestro pueblo, su creatividad, su historia y su capacidad de unirse en torno a la cultura”.

Rivera aprovechó para externar su agradecimiento al esfuerzo conjunto del equipo de organización que le acompañó como Magdalena Delgado, Ramón Garcés, Roberto Jiménez (Ico) y Julio Pérez, así como de la Ucasdo, el Centro Cultural de Herrera, comparseros, patrocinadores y autoridades que hicieron posible el rotundo éxito del evento.

Apoyo del público

Como cada año, miles de moradores del municipio Santo Domingo Oeste se dieron cita para disfrutar de esta gran fiesta folklórica, a los que se sumaron visitantes provenientes de distintas demarcaciones del país, evidenciando esta concurrida presencia el arraigo de un carnaval que trasciende lo local para convertirse en un referente cultural nacional.

El sentido cultural y tradicional se manifestó en cada comparsa, en los diablos cojuelos, en los personajes históricos y en las expresiones artísticas que año tras año mantienen viva la esencia del pueblo.

El respaldo institucional fue un elemento clave para la realización de esta gran fiesta cultural, entre los que se encuentran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Cervecería Nacional Dominicana a través de su marca Presidente, la Alcaldía de Santo Domingo Oeste (ASDO), la diputada Leivy Bautista, la viceministra Scarlet Benzan, el regidor Jorge Luis Pérez y los dirigentes políticos - comunitario Francisco Luciano y Vinicio Aquino, además de otras instituciones gubernamentales y empresas privadas comprometidas con el desarrollo cultural del municipio.

Wascar Rivera manifestó además que, la colaboración por parte del sector público y privado reafirma la importancia de invertir en cultura como motor de cohesión social y desarrollo comunitario.

Con esta exitosa celebración número 43, el Carnaval de Herrera se consolida como una tradición viva que fortalece la identidad de Santo Domingo Oeste y proyecta su riqueza cultural a todo el país.

Durante todo el desarrollo de la fiesta cultural de Santo Domingo Oeste se destacó la presentación artistas locales como Unic Mambo y otros, alcanzando un espectacular cierre gracias a las gestiones de Scarlet Benzan y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, en voz del popular merenguero Manny Cruz, quien puso a vibrar a toda la comunidad de Herrera.