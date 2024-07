Desalojan a buhoneros del kilómetro 9 de la Duarte

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves, miembros del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desalojan a los buhoneros que operan en el kilómetro 9 de la autopista Duarte para continuar con la reparación y ampliación de la vía.

Obras Públicas informó que, a pesar de haber pagado sus indemnizaciones hace un par de semanas a los comerciantes, estos se rehúsan a salir. Sin embargo, los desalojados afirman no haber recibido ni un centavo.

«A mí no me han dado ni un peso, pero tomé la decisión de recoger mi mercancía porque si se me daña es peor y tengo que hacer una pequeña o gran inversión», dijo uno de los buhoneros.

«A mí no me han pagado todavía. Aquí faltan cuatro negocios a los que no les han pagado, por lo cual no podemos movernos de aquí hasta que no nos paguen. Yo tengo 20 años aquí», agregó otro de los comerciantes.

De igual forma, representantes del Sindicato de Transporte Público de la Región Norte (Sitrapurno) añadieron que tampoco le han entregado la liquidación de pago por concepto del desalojo que proyecta el Gobierno.

Entretanto, miembros de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), entidad que lidera el senador Antonio Marte, expresaron que cooperan con las autoridades para que la obra en el kilómetro 9 de la Duarte se pueda terminar y el transporte en la zona sea afectado.

