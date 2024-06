El expresidente de la República, y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, ha arreciado sus mensajes contra el transfugismo y los presuntos peledeístas traicioneros de los últimos meses, previo y después de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales.

Las declaraciones de Medina, quien hasta hace dos semanas era el principal líder constituido del partido morado, han sido virales en las redes sociales, provocando un alud de reacciones, que incluye opiniones y conjeturas por parte de algunos sectores de la política dominicana.

«Echar a un lado las ratas»

Además de las más recientes aseveraciones del exmandatario sobre la integración a los trabajos de renovación del PLD, y por la cual recomendó «echar a un lado las ratas» que a su juicio existen a lo interno de esa organización, el año pasadoe, en Azua, Medina recordó a sus compañeros que “si hoy el PLD está fuera del gobierno es porque no fueron a votar en las pasadas elecciones”.

«Ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en él, entonces tienen que creer en su compañero»

El también dos veces presidente del país, previo a las elecciones, también se hizo viral, cuando manifestó sobre el candidato presidencial Abel Martínez: «¿Ustedes creen que el compañero Abel va a ganar las elecciones? Tienen que demostrarlo en las calles, porque hay muchos compañeros con ñoñerías. Ah dicen algunos, no me responden llamadas, otros dicen no se deja ver de mí, yo le pregunto compañeros, ¿ustedes son cristianos?, ¿ustedes creen en Dios, y ustedes lo han visto? Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en todas partes y que todo el mundo pueda verlo? Ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en él, entonces tienen que creer en su compañero«.

«Los compañeros se comportaron como señoritos».

Previo a esas declaraciones, en el 2020, dijo sobre la supuesta anulación de 130 mil votos de las elecciones municipales de entonces, fue «porque los compañeros se comportaron como señoritos” en las mesas electorales».

Se recuerda que en días pasado, el secretario general del PLD, Charles Mariotti, aseguró que ni él ni Medina volverían a aspirar a sus posiciones internas en esa casa política.