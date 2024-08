Diputados acusan Maduro de actuar como dictador

Tres legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) analizaron el momento de incertidumbre que vive el pueblo de Venezuela y censuran que el presidente Nicolás Maduro se reelija desconociendo la voluntad de la mayoría y se niegue a revisar las actas de la votación que la oposición cuestiona.

Creen que Maduro se impone como un dictador.

Hamlet Melo, Diputado Luis Henríquez

El diputado Hamlet Melo, de la provincia La Romana por la FP, cree que el pueblo sufre los males que ha “ha ocasionado un Gobierno que es tirano, que lamentablemente dice ser democrático, pero nada que ver con la democracia” Sostuvo que eso se en las elecciones del pasado 28 de julio, donde las actas, a´l día de hoy, no han sido presentadas, debido a que Maduro sabe que no hay forma de decir que ganó las elecciones. “Es decir, ellos se han robado las elecciones, totalmente anticonstitucional. Ha coartado el derecho de los venezolano”. Consideró que Maduro no debió realizar un proceso electoral si quería quedarse en el poder, “porque los tiranos no se sacan mediante el voto, se sacan como se sacó a Trujillo en República Dominicana y como se coartó aquí al presidente Balaguer.

Al respecto, diputado Alexis Jiménez, de Santo Domingo Este por el PRM, expresó: “Es lamentable que estos momentos tengamos Gobiernos de corte autoritario, que no se basen en la democracia”.

Dijo que los que más sufren son los ciudadanos que menos tienen. Le preocupa que millones de venezolanos se conviertan en exiliados de la dictadura. Señala que el Congreso Nacional no ha emitido una resolución de censura a Maduro y de solidaridad con los venezolanos, debido a que la legislatura terminó.

El diputado Luis Henríquez, de Santo Domingo Este por el PLD, cuestionó que el presidente de Venezuela no retenga el poder con la legitimidad de la mayoría. Destacó que el presidente dominicano, Luis Abinader, diera facilidades a esos inmigrantes para regular su estatus.