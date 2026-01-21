Alcalde Ulises Rodríguez afirma posicionan a Santiago como destino turístico integral en Fitur 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. – El alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, presentó este miércoles la visión de desarrollo, transformación urbana y proyección internacional de la Ciudad Corazón durante su participación en FITUR 2026, una de las ferias de turismo más importantes del mundo.

Durante su intervención, el ejecutivo municipal destacó que la presencia de Santiago en este escenario internacional responde a una estrategia clara de posicionamiento global, sustentada en una gestión municipal que ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la ciudad.

Señaló que Santiago llega a FITUR como una ciudad viva, segura, dinámica y abierta al mundo, respaldada por una administración transparente, planificada y orientada al desarrollo sostenible.

Rodríguez explicó que el año 2025 representó un punto de inflexión para Santiago de los Caballeros, al consolidarse un ciclo simbólico y real de progreso.

Indicó que, tras una temporada navideña histórica, la ciudad dio paso a un Carnaval fortalecido y proyectado internacionalmente, reafirmando su identidad cultural y su capacidad de atracción turística.

Este proceso, afirmó, evidencia una ciudad organizada, segura y preparada para recibir visitantes, al tiempo que fortalece el orgullo de los santiagueros por su historia, su cultura y su crecimiento urbano, convirtiendo a Santiago en un referente de gestión cultural y turística a nivel nacional.

El alcalde sostuvo que Santiago se consolida hoy como un destino turístico urbano integral, capaz de combinar tradición, modernidad y hospitalidad.

Destacó su gastronomía diversa, con identidad cibaeña y propuestas contemporáneas, así como una cultura viva expresada en su carnaval, museos, festivales y espacios patrimoniales que enriquecen la experiencia del visitante.

Asimismo, resaltó los proyectos de modernización del transporte urbano, como el Monorriel y el Teleférico, que transforman la movilidad y conectan de manera eficiente distintos puntos de la ciudad.

Subrayó que Santiago cuenta con uno de los mayores índices de seguridad del país, lo que genera un clima de tranquilidad y confianza que mejora la calidad de vida de sus residentes y ofrece bienestar y certezas a quienes la visitan.

Rodríguez también destacó el crecimiento del turismo de salud, respaldado por centros médicos de referencia internacional, así como el turismo cultural y religioso, con rutas históricas, iglesias y espacios emblemáticos que fortalecen el valor patrimonial de la ciudad.

Mencionó el Monumento a los Héroes de la Restauración como ícono nacional y punto de encuentro, además de los recorridos urbanos a través del trensito turístico, que conectan al visitante con la historia y la arquitectura de Santiago.

El alcalde puso especial énfasis en la hospitalidad de la gente de Santiago, reconocida por su cercanía, solidaridad y disposición a acoger a quienes llegan a la ciudad, lo que constituye uno de los principales activos del destino.

Añadió que Santiago se proyecta además como un referente internacional de cultura, reconocida como ciudad del tabaco, el ron y la cerveza; capital del Cibao y eje estratégico que conecta a La Vega, Moca y Puerto Plata.

Señaló que es tierra de ámbar, larimar y tradición artesanal, elementos que enriquecen su identidad histórica y cultural.

En el ámbito de la gestión municipal, Ulises Rodríguez afirmó que el año 2025 quedará registrado como un período de transformación histórica, producto de una administración basada en la transparencia, la planificación estratégica y una inversión sostenida en obras de alto impacto social.

Indicó que estas acciones han posicionado a Santiago como motor económico del norte y de toda la República Dominicana.

Finalmente, el alcalde expresó que Santiago de los Caballeros no solo se presenta en FITUR 2026 como un destino turístico diverso, sino como una ciudad modelo de gestión municipal, abierta a la inversión, al intercambio cultural y al desarrollo sostenible, reafirmando su compromiso con la proyección internacional y el crecimiento ordenado de la ciudad.