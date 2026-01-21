BHD reconoce a David Collado durante el III Foro BHD de Turismo e Inversión en España

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. El Banco BHD reconoció a David Collado, ministro de Turismo de República Dominicana, por su liderazgo visionario en beneficio de la industria turística del país y por haber llevado al turismo dominicano a su punto más alto. La entidad realizó esta actividad en el III Foro BHD de Turismo e Inversión y en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La placa de reconocimiento fue entregada por Steven Puig, presidente del Banco BHD, en un emotivo momento durante el foro. Le acompañaron Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial; Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas.

“En esta edición de 2026 del Foro BHD de Turismo e Inversión, nos da mucho gusto otorgar este homenaje a nuestro ministro de turismo, David Collado, la figura que ha llevado al turismo dominicano a su punto más alto; bajo su visión y liderazgo, este sector se ha consolidado como uno de los principales pilares de la economía nacional”, destacó Puig al presentar el reconocimiento al inicio del foro.

Ariel Pérez, Rosa Romero, Guillermo Méndez, David Collado, Steven Puig yJosefina Navarro

En el texto de la placa se lee: “Por su visión estratégica y tenacidad para impulsar el desarrollo sostenible de la industria turística en República Dominicana y posicionar al país como uno de los principales destinos turísticos del mundo, promoviendo incansablemente un sector que es fuente de crecimiento de la economía nacional y de progreso para miles de familias dominicanas”.

Este reconocimiento es el cuarto entregado por el Banco desde que fue instaurada la iniciativa en 2023 para reconocer a figuras trascendentales en el sector turístico dominicano por su legado y compromiso con el país. Desde 2025, se realiza en el Foro BHD de Turismo e Inversión, que se desarrolla todos los años en Madrid, España.

Programa de reconocimientos al impulso del turismo en República Dominicana

En 2023, el Banco BHD estableció un programa de reconocimientos para distinguir, durante cada Fitur, a personas y empresas del sector turístico que hayan realizado aportes trascendentes al desarrollo económico y el progreso de República Dominicana.

El primer reconocimiento entregado por el Banco BHD fue un homenaje póstumo a Enrique Martinón Armas, fundador y primer presidente del Grupo Invercan-Grumasa. Fue distinguido por su rol como impulsor de la industria del turismo y pionero en el desarrollo de un modelo de negocios que es un referente en el país al conjugar a inversionistas dominicanos como socios en inversiones turísticas.

En 2024 fue para Juan Bolívar Díaz, embajador de República Dominicana ante el reino de España, por sus aportes y contribuciones para promover y fortalecer las relaciones comerciales entre estos países. El año pasado se entregó a Edmundo Aja, cofundador y presidente del consejo de directores del Grupo Hodelpa Hotels, por ser un líder visionario de la industria turística del país.