Así estará el dólar en República Dominicana este domingo 15 de marzo

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El Banco Central de la República Dominicana mantiene como referencia para este domingo 15 de marzo la tasa de cambio oficial del dólar estadounidense fijada al cierre del jueves 13 de marzo de 2026.

Según el informe de la institución, la moneda estadounidense se ubica en RD$60.8499 para la compra y RD$61.3536 para la venta.

Las cifras corresponden al promedio ponderado de las operaciones registradas en el mercado spot, que contempla transacciones en efectivo, transferencias y cheques.

Estas tasas continuarán vigentes hasta el lunes 16 de marzo y son utilizadas como referencia en diversas operaciones del sistema financiero.

Asimismo, conforme a la normativa vigente, la tasa de compra es la que se emplea para la revaluación diaria de los activos y pasivos en moneda extranjera.

Con estos valores, el dólar continúa estable cerca de los RD$61 por unidad, manteniendo una referencia para las actividades comerciales y financieras durante el fin de semana en la República Dominicana.