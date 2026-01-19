BHD impulsa turismo dominicano en Fitur 2026 con agenda destacada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España. La delegación del Banco BHD, presidida por Steven Puig, presidente de la entidad financiera, llegó a Madrid, España, para ejecutar una agenda preliminar de más de cincuenta actividades que incluyen reuniones de negocios, anuncios de acuerdos y la realización del Foro BHD de Turismo e Inversión, entre otras.

“El turismo dominicano se proyecta al mundo a través del diálogo, la estrategia, la comunicación y la colaboración. Es por esto que cada año tenemos presencia en Fitur y realizamos el Foro BHD de Turismo e Inversión, que esta vez llega a su tercera edición, con el objetivo de fortalecer la competitividad del país y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector turístico”, afirmó Puig.

En el tercer Foro BHD de Turismo e Inversión, cinco expertos desarrollarán el tema “Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa”, moderado por la reconocida economista Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de la República Dominicana.

El Foro BHD de Turismo e Inversión es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el sector turístico.

La delegación de BHD está conformada por el equipo de Banca Corporativa y Empresarial de la entidad financiera y por otros ejecutivos del Banco y del Centro Financiero BHD. Por Banca Corporativa y Empresarial, Guillermo Méndez, su vicepresidente ejecutivo; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos; Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas; Andrés Abbott, segundo vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Michael Caraballo, segundo vicepresidente de Finanzas Estructuradas. Además, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.

“Donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes como un ente activo para impulsar proyectos que fortalezcan a toda la cadena de valor del turismo dominicano”, agregó el presidente del Banco BHD.

Por las demás empresas del Centro Financiero BHD, están presentes Eric Ramos, vicepresidente ejecutivo gerente general de BHD Puesto de Bolsa; Alvin Martínez Llibre, vicepresidente ejecutivo gerente general de AFP Siembra; Gabriel Tineo, gerente general de BHD Fondos, y José Reynoso, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de AFP Siembra.