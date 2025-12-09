Banco Popular gana certificación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano fue certificado como Great Place to Work®, consolidando su posición como una de las mejores empresas para trabajar en el país, con más del 93% de su fuerza laboral que refleja un alto nivel de satisfacción y orgullo por pertenecer a la organización.

Este logro suma al Banco Popular a una red global de empresas reconocidas por su excelencia en experiencia del empleado y evidencia la coherencia entre la propuesta de valor que la organización financiera diseña para sus colaboradores y la experiencia real en el entorno laboral, confirmando que la institución mantiene altos estándares de confianza, inclusión y desarrollo profesional para sus empleados.

Al conocer el resultado de la distinción, el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, expresó su sentimiento de orgullo de que “el mayor activo de nuestra organización financiera son las personas”.