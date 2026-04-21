Banco de Reservas financia 144 apartamentos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas financió la compra de 144 apartamentos correspondientes a la primera etapa del Residencial Laderas del Este, los cuales fueron entregados por el presidente de la República Luis Abinader.

Durante la actividad, el mandatario valoró el impacto de estos proyectos en la calidad de vida de la población y destacó el éxito de la colaboración entre el sector público y privado.

“Ha sido un verdadero éxito de una alianza público-privada que ha permitido que miles de dominicanos tengan su vivienda”, expresó Abinader.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, informó, durante el acto en el municipio de San Antonio Guerra, que la entidad ha dispuesto financiamiento superior a RD$330 millones en condiciones favorables, con una tasa de interés de 8% fija a siete años.

“Hoy, al entregar las llaves de sus nuevos apartamentos a 144 de las 368 familias que ocuparán este moderno residencial, no solo cumplimos con una meta del presidente, sino que damos respuesta a una necesidad legítima de los dominicanos que aspiran a un techo digno, con las comodidades que ofrece este proyecto”, dijo el ejecutivo. Destacó que cada unidad habitacional ha sido concebida para brindar seguridad y bienestar.