CMI realiza alianza con el Grupo Bios

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Como parte de su estrategia de crecimiento y expansión regional, Corporación Multi Inversiones (CMI) anunció la conformación de una alianza estratégica con Grupo Bios para fortalecer el negocio de nutrición para mascotas en los mercados de Centroamérica y el Caribe.

El negocio de alimentos para mascotas se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor dinamismo dentro de la industria de alimentos en América Latina. En este contexto, la alianza entre CMI Alimentos y Grupo Bios responde a una visión de largo plazo orientada a desarrollar una plataforma de crecimiento en una categoría con alto potencial para la región.

“En CMI entendemos el crecimiento como la capacidad de anticipar oportunidades y desarrollarlas con visión de largo plazo. Esta alianza con Grupo Bios refleja nuestra forma de hacer empresa: trabajar junto a quienes comparten nuestros valores, nuestro propósito y nuestro compromiso con el desarrollo de la región”, expresó Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Alimentos.