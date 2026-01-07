Copymecon: Bisonó tiene grandes retos en Mived para desarrollo de sector y localidades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymeco), valoró como positivo el nombramiento en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived), de Víctor (Ito) Bisonó, debido a la trayectoria de éste en el ámbito político, aunque entiende que como nuevo ministro del Mived tiene grandes retos, que esperan enfrente.

De acuerdo al presidente de Copymecon, Eliseo Cristopher, ahora Bisonó pasa a unos de los sectores bastante importante para la economía del país, pero ven que el presidente Luis Abinader ha escogido una persona apropiada para dirigir el Ministerio de la Vivienda.

Sin embargo, detalló que el nuevo ministro tiene que enfrentar los retos de la permisología en el sector construcción y los planes de vivienda del Gobierno, principalmente.

Dijo que Bisonó tiene el reto de salir con los planes de viviendas, que son tal vez, los más grandes que se han hecho en la República Dominicana en cuanto a viviendas y construcción.

“Decimos eso porque ofrece oportunidades enormes a las mipymes de la construcción y las grandes empresas. Si tomamos esos planes de viviendas, que no se han hecho hasta ahora, y se trabajan en todo el país de la mano de la mipymes, tirando proyectos en diferentes localidades, pudiéramos tener un dinamismo enorme en el sector”, indicó.

Cristopher añadió que, si los planes de viviendas se trabajan de la mano de las mipymes de la construcción, se marcaría “muy puntualmente” la inclusión, la participación de las mipymes y el crecimiento económico de las diferentes localidades.

“Ese es un reto que tiene el recién nombrado ministro de la Vivienda y Edificaciones Ito Bisonó”, insistió.