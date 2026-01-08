Padre de Brianna Genao: "Me la asesinaron, espero que la justicia haga su trabajo con ellos"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El padre de la niña Brianna Genao, de tres años, reportada como desaparecida desde el pasado 31 de diciembre en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata, expresó que su única esperanza es que se haga justicia por la presunta muerte de su hija.

“Que les caiga todo el peso de la ley, que paguen por lo que hicieron, porque mi niña solamente tenía tres años y no sabía nada. Me la maltrataron, me la asesinaron”, manifestó Carlos Manuel Genao.

Agregó que espera que las autoridades actúen conforme a la ley. “Yo espero que la justicia haga su trabajo con ellos”, sostuvo.

De acuerdo con informaciones preliminares, dos de los tíos de la menor, Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y Rafael Rosario Núñez, de 52, habrían confesado que supuestamente raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la niña, pero no recuerdan donde.

No obstante, hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una declaración oficial en la que los señale formalmente como responsables del crimen.

Tras la desaparición de Brianna, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones, unidades caninas, brigadas militares y personal policial, además de múltiples allanamientos e interrogatorios en la zona.