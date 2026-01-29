Deposita ofrenda floral Altar de la Patria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, D.N. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de ofrenda floral en el Altar de la Patria, con motivo de la celebración del Mes de la Patria que organiza la Presidencia de la República, a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el cual culmina con el Día de la Independencia Nacional, el próximo 27 de febrero.

Tras depositar la ofrenda, Valdez Albizu destacó en unas palabras de enaltecimiento a los héroes Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, que “reciben el justo homenaje por ser los creadores de la nacionalidad dominicana, padeciendo por ello toda clase de penurias y consagrando sus vidas al elevado propósito de conquistar la libertad del pueblo dominicano a partir del aquel glorioso 27 de febrero de 1844”.